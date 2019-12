Morgen in einer Woche, am 7. Jänner, bittet der sportliche Chef der SV Guntamatic Ried, Gerald Baumgartner, zum Trainingsauftakt. Für die Rieder soll es im Frühjahr im dritten Anlauf endlich mit dem lang ersehnten Aufstieg in die Bundesliga klappen. Alles deutet auf einen Zweikampf zwischen Ried und Austria Klagenfurt hin. Der Vorsprung der Rieder beträgt drei Punkte, gleich im ersten Spiel der Frühjahrssaison kommt es am Freitag, 21. Februar, zum direkten Duell der beiden Teams.