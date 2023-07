SV Ried startet mit 1:1 bei FAC Wien: "Wurden Anspruch noch nicht gerecht"

Ried bejubelt den 1:1-Ausgleich in Wien.

"Willkommen in der 2. Liga" beschrieb Rieds Sportchef Wolfgang Fiala das 1:1 bei FAC Wien zum Liga-Auftakt in der 2. Fußball-Liga. Wie unangenehm es für die Innviertler in dieser Saison werden kann, registrierte auch Neo-Abwehrchef Nikki Havenaar, der eine Auftaktniederlage der Wikinger mit seinem Kopfballtreffer zum Ausgleich (55.) verhinderte: "Ich glaube, die Mannschaft hat gemerkt, wie schwierig die 2. Liga ist. Es ist von der ersten bis zur letzten Sekunde ein Kampf.