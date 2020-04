SV Ried: "Hoffen, dass die Zweite Liga auf dem Rasen beendet wird"

63 Seiten lang ist ein vom Österreichischen Fußballverband eingeholtes Rechtsgutachten. Darin geht es darum, wie es in der aktuellen Fußballsaison weitergehen soll. Ein Ergebnis ist, dass alle Bewerbe im Bereich der Landesverände werden abgebrochen, nachrichten.at hat berichtet.

Betroffen von diesem Abbruch sind alle Bewerbe inklusive der Frauen-Bundesliga, ausgenommen sind die beiden höchsten Spielklassen bei den Herren. Am Mittwochvormittag stellte Sportminister Werner Kogler in Aussicht, dass Bundesligavereine und Cupfinalist Austria Lustenau (Zweite Liga) demnächst ihr Training – zuerst in Kleingruppen – wieder aufnehmen dürfen. Wie es mit der Zweiten Liga, in der die SV Guntamatic Ried klar auf Aufstiegskurs ist, weitergeht, ist noch offen. Diesen Ball spielte der ÖFB am Mittwoch an die Bundesliga weiter. Der ÖFB ermächtigte die Liga, die beiden höchsten Ligen unter Einhaltung der behördlichen Auflagen und ohne Zuschauer fortzuführen. Morgen Nachmittag gibt es eine große Video-Clubkonferenz aller Vereine der Bundesliga und Zweiten Liga. Für die SV Ried werden Geschäftsführer Roland Daxl und Robert Tremel daran teilnehmen.

Ried hofft nach wie vor auf eine sportliche Lösung

Laut ÖFB sollen alle nicht vollständig durchgeführten Bewerbe nicht gewertet werden. Das heißt, es gibt weder Auf- noch Absteiger. Für den Fall, dass möglicherweise die Zweite Liga nicht mehr fortgesetzt wird, könnte das für die SV Ried fatale Folgen haben. Acht Punkte Vorsprung haben die Rieder elf Runden vor Schluss auf Austria Klagenfurt. Der Innviertler Verein hat vor der Saison in einem erneuten Kraftakt alles dafür getan, dass im dritten Anlauf endlich der Wiederaufstieg in die Bundesliga gelingt. Der Aufstieg in die höchste Spielklasse ist für die SV Ried hinsichtlich Fernseh- Sponsoren- und Zuschauereinnahmen von existentiell wichtiger Bedeutung, daher hofft man bei den Verantwortlichen auf eine sportliche Lösung. Mit einem Schnitt mit jeweils mehr als 3000 Besuchern pro Spiel sind die Innviertler seit drei Jahren das Zugpferd in der Zweiten Liga.

Die OÖN haben SV-Ried-Rechtsvorstand Robert Tremel am Mittwochabend am Telefon erreicht. „Unsere vorrangige Argumentation wird sein, dass die Meisterschaft zu Ende gespielt wird. Der ÖFB hat uns diese Möglichkeit eingeräumt, daher hoffe ich, dass die Zweite Liga auf sportlichem Wege beendet wird. Das ist die fairste Variante und wir glauben, dass das machbar ist“, sagt der Rieder Jurist.

Anwalt Robert Tremel Bild: privat

Ein Abbruch der Liga, der laut Beobachtern nicht unwahrscheinlich sein dürfte, sei grundsätzlich nicht mit dem Vereinszielen der Bundesliga zu vereinbaren, argumentiert Tremel. „Der Zweck der Bundesliga ist es, Veranstaltungen von Bewerben, also Meisterschaften, im Spitzensport zu machen. Jetzt herzugehen und uns diese Möglichkeit zu nehmen, wäre nicht einleuchtend.“

Der Umstand, dass es keinen Absteiger in der Zweiten Liga geben wird, gebe ihm Hoffnung, dass mehrere Vereine die Saison fertig spielen wollen. „Ich glaube, wir wären gut beraten die Meisterschaft fertig zu spielen und somit sportlich zu beenden. Das wäre im Sinne vieler Fans, Sponsoren und Spieler. Wir haben doch alle nichts davon, wenn wir jetzt noch fünf Monate daheim sitzen und möglicherweise Trainings ohne Pflichtspiele absolvieren müssen. Es kann nicht im Sinne der Beteiligten sein, wenn das Produkt Zweite Liga für mehr als ein halbes Jahr völlig von der Bildfläche verschwindet“, sagt Tremel und fügt hinzu: Ich hoffe, dass man eine für alle Vereine akzeptable wirtschaftliche Lösung findet und die Saison beendet werden kann.“

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga

Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.