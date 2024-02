SV Ried hat Experten für spektakuläre  Aufholjagden

Abgerechnet wird zum Schluss. Auf dieses Motto setzt auch die SV Guntamatic Ried vor dem heutigen Auftakt der Frühjahrssaison der 2. Fußball-Liga gegen FAC Wien (20.30 Uhr, Innviertel Arena; live ORF Sport +). Die Wikinger wollen trotz Acht-Punkte-Rückstands auf Tabellenführer GAK in der Rückrunde zur großen Aufholjagd blasen. Dass es möglich ist, weiß ein Rieder bestens: Mit Tormanntrainer Hubert Auer haben die Innviertler nämlich einen echten Experten für eine spektakuläre Aufholjagd in den eigenen Reihen.

Lesen Sie auch: So will die SV Ried das Unmögliche schaffen

In der Saison 2012/2013 gelang dem gebürtigen Kärntner beim damaligen Zweitligisten Grödig im Frühjahr Historisches: Zur Saisonhalbzeit lagen die Salzburger noch neun Punkte hinter Herbstmeister Lustenau – dank eines fulminanten zweiten Saisondurchgangs stand das Team von Trainer Adi Hütter am Ende trotzdem ganz oben, stieg sogar mit zehn Punkten Vorsprung auf den Zweiten Altach und 14 Zähler vor Halbzeit-Spitzenreiter Lustenau in das Oberhaus auf.

Seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel ist es lediglich Grödig gelungen, einen so großen Halbzeit-Rückstand aufzuholen. Auer sieht Parallelen zu Ried: "Ich war damals zweiter Goalie und Tormanntrainer in Grödig, war somit auch in die Trainergeschichte etwas involviert. Als Adi Hütter zu Beginn dieser Saison übernommen hatte, gab es in Grödig ebenfalls einen echten Umbruch. Das Ziel war zwar von Anfang an der Aufstieg, aber es ist ähnlich wie in dieser Saison bei Ried zunächst etwas schleppend gelaufen. Unser Ziel hatten wir aber immer vor Augen."

Ein spezielles Bild im Kopf

Dieses Ziel hat Hütter seiner Mannschaft auch immer wieder eingeimpft. Auer erinnert sich noch ganz genau: "Wir haben damals bei Teambuilding-Einheiten sehr viel visualisiert – unter anderem musste jeder Spieler ein Bild erarbeiten, woran er im Moment des Aufstiegs denken würde. Dieses Bild haben wir uns vor jedem Spiel vor Augen geholt." Beim mittlerweile 42-Jährigen hatte es mit seinem Sohn zu tun: "Mein Sohn war da noch ganz klein und hatte noch bei keinem Spiel von mir live zugesehen. Ich habe mir vorgestellt, dass, wenn wir in die Bundesliga aufsteigen, ich in Ried (Anm: Die Innviertler waren damals im Oberhaus, Auer wohnte mit seiner Familie in Ried) im Stadion einlaufe und er mir erstmals zusehen kann." Dazu wäre es sowieso gekommen: Nach dem Zweitliga-Meistertitel mit Grödig kehrte Auer im Sommer 2013 nach Ried zurück, ist seitdem als Tormanntrainer im Innviertel aktiv.

Zum damaligen Aufstiegsrivalen Lustenau fällt dem Schlussmann ebenfalls eine Anekdote ein: "In einem direkten Duell mit Grödig spielte damals Lustenaus Ersatztormann, weil ihr Stammgoalie verletzt war. Der damalige Lustenau-Präsident Hubert Nagl galt ja immer schon als Sparefroh. Um Geld zu sparen, haben sie in diesem Spiel darauf verzichtet, einen zweiten Tormann mitzunehmen." Kurios: Ausgerechnet in diesem Spiel wurde der Schlussmann der Vorarlberger ausgeschlossen – mit Christoph Stückler musste ein Feldspieler ins Tor. Dieser hielt zwar sogar einen Elfmeter, patzte aber auch beim entscheidenden Gegentor zur 0:1-Niederlage.

Schwager des GAK-Trainers

In einer bemerkenswerten Rückrunde feierte Grödig 13 Siege in 18 Spielen, kassierte nur zwei Niederlagen. Das traut Auer auch der SV Ried zu, zumal der GAK die Rieder durchaus im Rücken spürt, wie Auer aus persönlicher Erfahrung weiß: Er kommt aus demselben Kärntner Ort wie GAK-Trainer Gernot Messner, der sogar sein Schwager ist: "Wenn wir in Kärnten sind, teilen wir uns ein Haus. Wir haben auch Weihnachten zusammen verbracht. Sie haben zwar einen überragenden Herbst gespielt, aber ich sehe uns breiter aufgestellt. Wenn sie in eine enge Phase kommen, kann es lustig werden. Wir glauben daran."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger