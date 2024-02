Wenn die SV Guntamatic Ried am Sonntag (10.30 Uhr) in der Südstadt bei der Admira gastiert, kommt es zu einem speziellen Wiedersehen zweier Trainer, die sich schon länger kennen: Ried-Coach Maximilian Senft und sein morgiges Pendant Thomas Pratl haben vor sieben Jahren nämlich bereits Seite an Seite gearbeitet – bei einem Unterhausklub im Burgenland.