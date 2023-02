Sohn von Ex-Formel-1-Pilot hütet morgen das Tor der SV Ried

Morgen kickt die SV Guntamatic Ried im ÖFB-Cup-Viertelfinale bei Regionalligist Wiener Sport-Club (18 Uhr) das Frühjahr an. Dabei wird ein prominenter Name im Tor der Innviertler stehen: Nach dem Ausfall von Samuel Sahin-Radlinger übernimmt Jonas Wendlinger zumindest vorübergehend den Platz zwischen den Pfosten. Den meisten ist der Name Wendlinger nur aus dem Motorsport bekannt: Sein Papa Karl Wendlinger absolvierte von 1991 bis 1995 41 Grands Prix in der Formel 1. Letztlich