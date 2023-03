Sahin-Radlinger: "Ried ist mein erster Gesprächspartner"

Nach seiner Knieverletzung kehrt Samuel Sahin-Radlinger in Kärnten in das Rieder Tor zurück.

Die SV Guntamatic Ried kann zum Auftakt der Abstiegsrunde in der Fußball-Bundesliga beim Auswärtsspiel am Samstag in Wolfsberg (17 Uhr) wieder auf ihre Nummer eins zurückgreifen: Samuel Sahin-Radlinger wird wie berichtet in das Tor der Innviertler zurückkehren. Die OÖN sprachen mit dem 30-Jährigen vor seinem Comeback über zehn Endspiele in der Qualifikationsgruppe sowie seinen im Sommer auslaufenden Vertrag.