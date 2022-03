Rieds Zaubermaus Mikic: Ex-Trainer vergleicht ihn sogar mit Lionel Messi

Im zweiten Spiel in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga steht die SV Guntamatic Ried schon unter Druck: Zu Hause gegen Schlusslicht Altach (Josko-Arena, 17 Uhr) zählt heute für das Team von Trainer Robert Ibertsberger nur ein Sieg – nicht nur, um den Vorsprung auf die Vorarlberger auszubauen, sondern auch, um im Rennen um den siebenten Platz nicht einen größeren Rückstand aufzureißen. Dabei hoffen die Innviertler auch auf einen Einsatz ihres angeschlagenen Punktegaranten Leo Mikic: Sechs Pflichtspiel-Tore erzielte der 24-jährige Kroate – immer gab es für die Wikinger dabei Zählbares. Gegen Altach soll diese Serie fortgesetzt werden.

An das Ländle hat er gute Erinnerungen: 2018 kam Mikic nach Österreich zum FC Lustenau – 38 Tore in 43 Spielen später schaffte er den Sprung aus der Vorarlberg-Liga in die zweithöchste Spielklasse zu Kapfenberg. Nach zwei Saisonen bei den Steirern ging im Sommer 2021 sein Aufstieg mit dem Wechsel ins Oberhaus zu Ried weiter. "Als ich mich entschieden habe, von der dritten kroatischen Liga in die Landesliga zu Lustenau zu gehen, herrschte zunächst viel Unverständnis und alle meinten, dass ich damit zwei Schritte zurück mache. In Wahrheit habe ich dort aber zwei nach vorne gemacht. Vorarlberg ist wunderschön, ich habe mich sehr wohl gefühlt", erzählt Mikic.

Leo Mikic 2019 im Trikot von Vorarlberg-Ligist FC Lustenau Bild: Lerch

Daran kann sich auch Vorwärts-Coach Daniel Madlener erinnern, der Mikic in Lustenau unter seinen Fittichen hatte. "Offensiv hat er extreme Qualitäten. Ich habe seine Spielweise immer mit Lionel Messi verglichen", sagt Madlener mit einem Schmunzeln. Davon kann auch Ibertsberger berichten: "Außerhalb des Platzes ist er sehr ruhig, aber auf dem Feld ist er ein anderer Mensch. Da explodiert er förmlich."

Ein Leben für den Fußball

Seinem Traum, Profi-Fußballer zu werden, hat Mikic früh alles untergeordnet: Mit 16 Jahren brach er die Schule ab, legte den vollen Fokus auf den Sport. "In Kroatien hat es mit dem Sprung zum Profi nicht geklappt – weshalb ich mich im Nachhinein immer wieder gefragt habe, warum ich den Weg nach Österreich nicht viel früher gemacht habe", sagt Mikic.

Das Warten hat sich gelohnt: Rieds Zaubermaus ist in einer ersten Liga angekommen – und will noch mehr: "Ich lebe gerade meine beste Zeit in Österreich. Es ist meine erste Saison in der höchsten Liga, ich bin zufrieden. Aber ich bin sehr ehrgeizig, ich bin noch nicht am Limit und weiß, dass noch mehr geht." Das will er auch heute gegen Altach zeigen.