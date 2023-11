Rieds Wohlmuth warnt vor Lafnitz: "Die haben nicht zufällig als Einzige den GAK bezwungen"

Vorsicht ist für Fußball-Zweitligist SV Guntamatic Ried heute gegen den SV Lafnitz geboten. Keiner weiß das besser als Fabian Wohlmuth, zuletzt Torschütze beim 1:1 der Innviertler gegen St. Pölten. "Die haben nicht zufällig als Einzige in dieser Saison den GAK bezwungen", sagt Wohlmuth über seinen Ex-Verein, für den der 21-Jährige in den vergangenen beiden Saisonen gespielt hat - und zu dem er eigentlich über Umwege gekommen ist: "Das letzte Bundesliga-Spiel in der Geschichte des SV Mattersburg