Rieds neuer Stürmer stellt sich mit Toren und Saltos vor

"Servus, ich bin Eza" – das sind die wenigen Worte, die Wilfried Eza in Deutsch bereits zum Besten geben kann. Am Freitag stellte sich der neue Stürmer der SV Guntamatic Ried beim 4:1 in der 2. Fußball-Liga gegen die Vienna in der Innviertel-Arena erstmals mit einem Treffer vor. Nicht weniger spektakulär als sein zweites Saisontor für Ried war sein Jubel: Mit einem doppelten Salto katapultierte sich der Angreifer von der Elfenbeinküste in die Herzen der Fans.