Rieds Grosse: Ein Mann für großartige Tore

Wenn die SV Guntamatic Ried in der zweiten Fußball-Liga heute beim GAK (20.30 Uhr, live auf ORF Sport+) gastiert, ist der Mann für die großartigen Tore wieder gefragt: Mark Grosse. Der steirische Sommer-Neuzugang erzielte in der noch jungen Saison bereits zwei Tore für die Innviertler – und beide waren absolut sehenswert: Gegen die Admira versenkte der 24-Jährige einen Freistoß direkt im Kreuzeck, gegen Leoben traf er per Schlenzer genauso spektakulär. "Dass die letzten beiden Tore so