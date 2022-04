Rieder Knalleffekt: Die Gründe für das Ibertsberger-Aus

Damit haben die wenigsten gerechnet: Nach nur elf Pflichtspielen ist die Ära von Robert Ibertsberger als Trainer der SV Guntamatic Ried schon wieder vorbei. Die 2:3-Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen Tirol war zu viel – gestern gab der Fußball-Bundesligist die Trennung vom erst in der Winterpause installierten Trainer bekannt. Christian Heinle wechselt wie schon im Herbst von der Rolle des Assistenten in jene des Cheftrainers.