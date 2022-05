Rieder Dank nach dem bitteren 0:3: "Unsere Fans waren ein Wahnsinn"

Am Ende wurden die Fußballer der SV Guntamatic Ried von den 3000 mitgereisten Fans in Klagenfurt gefeiert, als ob sie selbst gerade den Cupsieg geholt hätten.

Stattdessen war es mit Andreas Ulmer ein Oberösterreicher in den Reihen des Gegners, der den Pokal nach dem 3:0 (1:0)-Erfolg der Salzburger in die Höhe stemmen durfte. Es war das gleiche Ergebnis wie beim bislang einzigen Cupfinale zwischen den beiden Teams 2012.

Das Gesprächsthema war der nicht gegebene Elfmeter für Ried beim Stand von 0:2, der die Partie noch einmal spannend hätte machen können. Ried-Trainer Christian Heinle war fassungslos: " Wir waren auch beim Stand von 0:2 noch super im Spiel, das ist ein lupenreiner Elfmeter, da gibt es keine zweite Meinung. Es ist unfassbar, dass der Schiedsrichter nicht einmal hinausgeht und sich das ansieht. Es ist das Cupfinale, es ist das Spiel der Karriere für einige Spieler." Und auch die OÖN-Nachfrage bei Regelexperten ergab: Hier nicht einzuschreiten war sehr, sehr strittig. Der einzige irgendwie mögliche Ansatz: Die Kombination, dass der Elfmeter vom Schiedsrichter nicht gegeben wurde, und der Ellbogen angelegt gewesen ist. Trotzdem war es reine Auslegungssache – und die Auslegung war zugunsten des Favoriten und Meisters.

"Wir mussten hart kämpfen"

Rieds Mittelfeldmotor Stefan Nutz brachte das Spiel auf den Punkt. "Wir hätten einen perfekten Tag und auch etwas Glück gebraucht, damit in diesem Spiel etwas geht. Beides war leider nicht der Fall. Wir haben gleich mutig begonnen, hatten auch unsere Chancen, und haben sie leider nicht gemacht."

Zum nicht gegebenen Elfmeter kam auch noch eine Rettungsaktion von Salzburgs Maximilian Wöber, der davor bereits den Treffer zum 0:2 erzielt hatte. Im Finish rettete er bei einem Heber akrobatisch für den bereits geschlagenen Torhüter Philipp Köhn. "Dass diese Rettungsaktion so aufgegangen ist, war weltklasse. Aber das gelingt mir auch kein zweites Mal", gab der Innenverteidiger nach dem Spiel ehrlich zu.

Bei den Analysen der siegreichen "Roten Bullen", für die es das neunte Double und der neunte Cupsieg war, klangen lobende Worte an die Adresse der Innviertler durch. "Es hat sich nicht so eindeutig angefühlt, wie das Ergebnis war. Wir mussten hart kämpfen für jede Chance. Ried wollte es von Anfang an zu einem Kampfspiel machen", erläuterte Wöber.

Auch Salzburg-Kapitän Ulmer, der den 22. Titel in seiner Karriere feierte, zollte den "Wikingern" Respekt. "Die Rieder sind nicht umsonst in diesem Finale gestanden, sie haben uns alles abverlangt. Jede Trophäe ist wunderschön", sagte der Astener.

"Du musst Tore machen"

Ried-Kapitän Marcel Ziegl stand nach dem Schlusspfiff vor 7800 Zuschauern im Wörthersee-Stadion, das sich für Ried wie ein Heimspiel angefühlt hatte, die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Trotzdem ging er erhobenen Hauptes vom Rasen. "Gegen ein Top-Team wie Salzburg musst du die Tore machen, dann hast du das Momentum auf deiner Seite – und dann geht etwas. Danke an unsere Fans. Sie waren ein Wahnsinn."

Reaktionen

„Du musst deine Chancen gegen Salzburg machen, dann hast du das Momentum auf deiner Seite. Das Ergebnis ist dann letztlich klarer, als es das Spiel selbst gewesen ist.“

Marcel Ziegl, Ried-Kapitän

„Ich habe zum ersten Mal richtig Druck verspürt, weil die Rollen klar verteilt waren. Kompliment an Ried. Sie haben die Zweikämpfe angenommen, die Räume eng gemacht. Es waren schon Phasen dabei, wo wir ein bisschen zittern mussten.“

Matthias Jaissle, Salzburg-Trainer

„Überragend! Von der Spielkontrolle waren wir gut drinnen und haben auch verdient gewonnen. Das sind Momente, an die ich mich immer erinnern werde.“

Andreas Ulmer, Salzburg-Kapitän