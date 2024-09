Ried-Sportchef packte selbst an, damit fünfter Sieg möglich wurde

Die SV Ried geht mit dem Punktemaximum von 15 Zählern in die erste Länderspielpause der Saison. Für den fünften Sieg im fünften Spiel war beim 3:0 in der 2. Fußball-Liga gegen Lafnitz aber ein Kraftakt notwendig – nicht nur während der 90 Spielminuten. Dafür, dass die Partie wegen eines starken Gewitters vor dem Anpfiff überhaupt angekickt werden konnte, packten auch einige Rieder an: So griff etwa auch Sportchef Wolfgang Fiala zum Besen, um einige Wasserpfützen vom Platz zu kehren.