Ried bangt um Sahin-Radlinger: "In unserer Situation eine Katastrophe"

RIED. In der 43. Minute war es bei der Testspiel-Generalprobe von Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried gegen Zweitligist St. Pölten (2:2) in der Josko-Arena am Samstag plötzlich mucksmäuschenstill. Nur die Schreie von Samuel Sahin-Radlinger waren zu hören. Gäste-Stürmer Kevin Monzialo fiel nach einem Zweikampf unglücklich auf das Knie des 30-jährigen Ried-Torhüters. Laut erster Diagnose ist das Kreuzband nicht gerissen, dafür sind Meniskus und Innenband verletzt. Ein genauer Befund soll heute Klarheit bringen. Ein wochenlanger Ausfall wird nicht ausbleiben. "In unserer Situation wäre ein längerer Ausfall von Sami eine Katastrophe", klagt Ried-Trainer Christian Heinle.

"Wir loten aus, welche Lösungen es gibt"

Sahin-Radlinger hielt in dieser Saison einige Punkte fest. Der Ausfall bringt Ried unter Druck: Am Samstag steigt der Pflichtspielauftakt im ÖFB-Cup-Viertelfinale beim Wiener Sport-Club, am folgenden Montag schließt das Transferfenster. Ried wird nachlegen müssen: Lediglich mit Ersatzmann Jonas Wendlinger, der bis dato nur in zwei ÖFB-Cup-Spielen im Tor stand, in ein entscheidendes Frühjahr zu gehen, wäre fahrlässig. "Wir loten gerade aus, welche Lösungen es gibt. Grundsätzlich planen wir mit Samuel über den Sommer hinaus", spricht Sportchef Thomas Reifeltshammer eine mögliche Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags von Rieds Nummer eins an. Es ist nicht die einzige Baustelle in Rieds Team: Mit Marcel Ziegl kämpft auch der Kapitän wieder mit Knieproblemen. Eine neuerliche MR-Untersuchung soll Licht ins Dunkel bringen.

Kopfzerbrechen bereitete Heinle auch der Auftritt im ersten Testspiel am Samstag gegen Vorwärts Steyr (3:2). "Mit der ersten Halbzeit war ich überhaupt nicht zufrieden. Teilweise war es vogelwild." Beim zweiten Probegalopp gegen St. Pölten sah er ebenfalls Verbesserungspotenzial: "Uns hat die Struktur im Pressing gefehlt." Die Partie selbst war zeitweise ein Spiegelbild der Herbstsaison. "Wir waren gut im Spiel und aus dem Nichts dann aber 0:2 hinten. In der zweiten Hälfte waren wir sehr dominant, hätten noch gewinnen müssen."

Die Augen offen hält der Klub auch nach einer Verstärkung in der Offensive. Eine zuletzt kolportierte Rückkehr von Ante Bajic von Rapid geht sich aber nicht aus: "Da ist nichts dran", sagt Sportchef Wolfgang Fiala.

