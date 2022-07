Vier Jahre spielte Ante Bajic bei der SV Ried und hat dabei einiges erlebt. Der 26-jährige Altheimer, der zuvor in Gurten spielte, entwickelte sich in dieser Zeit zum Leistungsträger. Im Interview mit den OÖNachrichten spricht der Mittelfeldspieler, der in 80 Pflichtspielen 24 Tore für Ried erzielte, über die ersten Wochen bei Rapid Wien, seinem neuen Verein.