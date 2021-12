Neuer SV-Ried-Trainer Ibertsberger präsentiert: "Er ist ein absoluter Teamplayer"

"Ich habe schon viele bekannte Gesichter gesehen. Nach den Gesprächen habe ich gehofft, dass die Wahl auf meine Person fällt", sagte Robert Ibertsberger bei seiner Vorstellung am Dienstagvormittag in Ried. Der 44-jährige aus Seekirchen am Wallersee wird Anfang 2022 die Trainertätigkeit bei der SV Guntamatic Ried antreten. Ibertsberger, zuletzt in St. Pölten tätig, hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2023 unterschrieben, mit der Option auf ein weiteres Jahr.

"Robert Ibertsberger ist ein absoluter Teamplayer und hat Erfahrung damit, wie man sowohl mit jungen, talentierten Nachwuchsspielern als auch mit Führungsspielern umgeht. Wir sind überzeugt, dass er gemeinsam mit dem bestehenden Trainerteam erfolgreich weiterarbeiten wird", sagte Thomas Reifeltshammer, sportlicher Leiter der SVR-Profis.

"Ibertsberger passt menschlich und sportlich zu unserem Verein. Er ist einer, der ins Innviertel passt", sagte SV-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

Trainingsstart ist am 3. Jänner, die Vorbereitung und Verantwortung für das letzte Heimspiel 2021 am kommenden Samstag (17 Uhr) gegen Altach wird noch bei Interimstrainer Christian Heinle und seinem Team liegen.

Weitere Infos folgen ...

Video: Der neue Ried-Trainer Robert Ibertsberger im OÖN-Interview