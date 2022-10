Nach dem 1:0 gegen Rapid heißt es für Rieds Trainer: Cup, Hochzeit, Liga

RIED. "Dieses Spiel hätte auch anders ausgehen können", sagte Ried-Trainer Christian Heinle nach dem so wichtigen 1:0-Heimerfolg in der Fußball-Bundesliga gegen Rapid Wien. Oft ist der Fußball einfach unergründbar. Diese Erfahrung hat auch der Chef der Wikinger in den vergangenen Wochen machen müssen. Dieses Mal schlug das Glückspendel aber für Ried aus. "Es war ein dreckiger Sieg. Wir haben das Spiel etwas anders angelegt, sind tiefer gestanden", sagt Heinle. Mit dem ersten Torschuss ging sein Team in der 50. Minute in Führung: Christoph Monschein traf per Elfmeter, der vom VAR erkannt wurde. "Das 1:0 hat uns in die Karten gespielt. Genau so gewinnt man gegen qualitativ übermächtige Gegner."

Nicht den besten Eindruck hinterließen dafür die Rieder Fans in der ersten Halbzeit: Nach dem Zünden einiger Rauchtöpfe wurde das Spiel minutenlang unterbrochen. Eine Unterbrechung, die Ried aber sogar in die Karten gespielt hat – auch wenn Ried-Coach Heinle die Situation nicht gutheißen will: "Wenn unterbrochen werden muss, wird immer eine Grenze überschritten. Wir haben die Unterbrechung genützt, um Adaptierungen vorzunehmen." Just in dieser Spielphase waren die Gäste aus Hütteldorf nämlich richtig präsent. Doch Ried-Torhüter Samuel Radlinger hielt vor wie nach der Pause alles. "Letzte Woche haben wir uns den Ball noch selber reingehaut, deshalb bin ich dieses Mal umso glücklicher. Diese Erfolgserlebnisse geben uns einen Schub."

Beim Elfmeter in die Mitte war Rieds Christoph Monschein eiskalt. Bild: GEPA pictures

Selbstvertrauen getankt hat auch Goldtorschütze Monschein, der sich bereits vor der endgültigen Entscheidung des VAR auf Elfmeter das runde Leder geschnappt hat: "Ich wollte der Mannschaft unbedingt helfen und hatte aufgrund eines verschossenen Elfers gegen Salzburg auch noch etwas gutzumachen. Für mich als Ex-Austrianer ist ein Tor gegen Rapid umso schöner." Der 29-Jährige stand zuletzt auch wegen des gerichtlichen Nachspiels mit Ex-Klub LASK – die OÖN haben berichtet – in den Schlagzeilen: "Dieses Thema gibt es schon länger, beschäftigt mich aber nicht. Mehr kann ich nicht sagen. Ich kann nur abwarten, wie das Gericht entscheidet – und Tore schießen."

Hochzeit am Tag vor dem Spiel

Tore kann die SV Ried auch in dieser Woche gut gebrauchen: Am Dienstag wartet im Cup Zweitliga-Leader Horn, am Sonntag geht es zu Lustenau. Noch stressiger wird es aber für Coach Heinle, dessen Hochzeit zwischen den beiden Spielen stattfindet. "Die Hochzeit musste wegen Corona abgesagt werden, der Termin steht schon seit langem fest." Am Samstag schreitet er mit seiner Lisa vor den Traualtar, am Sonntag reist er mit Sportchef Thomas Reifeltshammer ins Ländle nach. Es könnte nicht nur für Rieds Cheftrainer eine echte Traumwoche werden ...