Nach 126 Spielen für die SV Ried: Kerhe kehrt in seine Heimat zurück

Der 34-Jährige spielte bis vergangenen Sommer noch für die Profis der SV Guntamatic Ried, war zuletzt ein halbes Jahr spielender „Co-Trainer“ der Innviertler Amateure in der Regionalliga Mitte.

Jetzt schließt sich der Ex-Profi, der es auf 115 Bundesliga- und 260 Zweitliga-Einsätze gebracht hat, Maria Saal in der Kärntner Liga an.

In seiner Kärntner Heimat baut der Flügelspieler gerade ein Haus. Am Wochenende bat der langjährige Wikinger den Klub um Auflösung seines noch laufenden Vertrags. Somit verlässt ein Meister-Kicker die Oberösterreicher: In Rieds Aufstiegssaison 2019/2020 gehörte Kerhe zum Stammpersonal.

Coco leihweise zu den Young Violets

Während sich beim Rieder Profi-Team am heutigen Deadline-Day nichts mehr tun wird, gibt es beim Amateurteam neben Kerhe noch einen zweiten Abgang: U19-Teamspieler Lorenzo Coco wechselt leihweise zu den Young Violets, dem Zweitliga-Amateurteam der Wiener Austria. Im Herbst erzielte der 18-jährige Angreifer vier Tore in der dritthöchsten Spielklasse für die Innviertler.