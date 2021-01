Der neue Trainer der SV Guntamatic Ried heißt also Miron Muslic. Das gaben die Innviertler am Donnerstag – einen Tag nach dem OÖN-Exklusivbericht am Mittwoch – bekannt. Es ist müßig, jetzt darüber zu diskutieren, ob der 38-Jährige schon bei Beginn der Rieder Trainersuche die Nummer eins im Rennen um die Nachfolge von Gerald Baumgartner gewesen war. Egal ob erste oder vierte Wahl – am Ende liegt es sowieso an Muslic selbst, diese für ihn große Chance beim Schopf zu packen.