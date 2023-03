Maximilian Senft: "Es liegt an mir, dass keiner mehr über Pokern spricht"

Auf alle Wahrscheinlichkeiten vorbereitet zu sein – diese Einstellung zog sich für Maximilian Senft bereits durch viele Lebenslagen. Am Samstag (17 Uhr, Josko Arena) steht der 33-Jährige erstmals als neuer Trainer der SV Guntamatic Ried gegen die Wiener Austria in der Fußball-Bundesliga an der Seitenoutlinie. OÖNachrichten: Herr Senft, herzlich willkommen in der Bundesliga. Wie überrascht waren Sie, dass Sie nach der Trennung von Christian Heinle zum neuen Rieder Chefcoach befördert