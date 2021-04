"Zum Glück gab es keine Zeit nachzudenken", hatte Marcel Ziegl auch am gestrigen Sonntag, einen Tag nach dem 2:0 in der Fußball-Bundesliga, bei der Admira ein Grinsen im Gesicht. Der zentrale Mittelfeldspieler führte die SV Guntamatic Ried mit seinem traumhaften Volley in der 53. Minute auf die Siegerstraße. Es war ein ganz besonderer Treffer für den 28-Jährigen: Nach 3129 Tagen traf er wieder einmal in der höchsten Spielklasse – es war sein erst zweites Tor im Oberhaus.