Endspiel für Ried-Trainer Heinle in Salzburg?

Letzter, in Überzahl im Derby gegen den LASK den Sieg hergegeben – die Luft für Ried-Trainer Christian Heinle wird dünner. "Wir hätten mehr auf das zweite Tor spielen sollen, dann kann das am Ende auch nicht passieren", sagte Torschütze Christoph Lang. Der Punkt gegen den Tabellendritten habe Heinles Position nicht gefestigt, erklärte Präsident Roland Daxl im Anschluss. Volles Vertrauen kann man davon nicht ableiten. Wird die kommende Partie in Salzburg schon zum Endspiel für Heinle?