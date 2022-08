Obwohl immer wieder von (schweren) Verletzungen zurückgeworfen, hat es Marcel Ziegl auf 335 Pflichtspiele für die SV Guntamatic Ried, der er seit Jugendtagen die Treue hält, gebracht. Das 1:1 (0:1) gegen Fußball-Vizemeister SK Sturm fühlt sich gemessen an der dünnen Personaldecke und dem Spielverlauf wie ein Sieg an. "Wir haben gezeigt, was uns ausmacht – diese Leidenschaft, dass wir die Meter gehen, dass wir uns nichts schenken", betonte der 29-jährige Kapitän.