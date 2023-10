Mit dem ersten Auswärtssieg in dieser Saison verabschiedete sich die SV Guntamatic Ried in die Länderspielpause. Beim 3:2 in der 2. Fußball-Liga bei Schlusslicht Amstetten entgingen die Innviertler knapp einer Blamage: Mark Grosse traf mit der letzten Aktion in der 94. Minute zum 3:2 – bis zur 79. Minute waren die Wikinger sogar noch 1:2 in Rückstand gelegen.