Bleibt die SV Guntamatic Ried auch im achten Spiel in dieser Saison in der 2. Fußball-Liga ungeschlagen? Die Innviertler empfangen heute die zweite Mannschaft von Rapid Wien (20.30 Uhr, Innviertel-Arena). Einer, der maßgeblich am Erfolgslauf der Wikinger beteiligt ist und erst im Sommer aus Hütteldorf nach Ried gewechselt ist, ist Michael Sollbauer.