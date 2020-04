Während die Vereine der ersten Bundesliga diese Woche in Kleingruppen auf den Trainingsplatz zurückkehren durften, heißt es in der zweiten Liga – mit Ausnahme von Cup-Finalist Lustenau – weiterhin: "Bitte warten." Am heutigen Freitag treffen die Klubverantwortlichen der 16 Vereine erneut in einer Videokonferenz zusammen. Ein Großteil der Vereine ist für einen Abbruch der Liga. Geisterspiele seien nicht leistbar, so die Argumentation. Bei Tabellenführer SV Guntamatic Ried