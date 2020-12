Es hat sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet: Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried gab gestern die Trennung von Trainer Gerald Baumgartner bekannt. Nach einer Vorstandssitzung am Montag wurde dem 56-Jährigen gestern Vormittag die Entscheidung mitgeteilt, dass man nicht nur im Frühjahr, sondern auch schon beim Herbst-Finish in Tirol nicht mehr mit ihm plant und neue Impulse setzen will.