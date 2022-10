Das heutige Gastspiel von Rapid in der Fußball-Bundesliga bei der SV Guntamatic Ried (17 Uhr, josko Arena) steht im Zeichen der Rückkehr von Ante Bajic: Im Sommer wechselte der 27-Jährige zu den Wienern, heute ist er erstmals als Gegner in seinem ehemaligen Wohnzimmer zu Gast. Im OÖN-Interview spricht der Altheimer über seinen Transfer in die Bundeshauptstadt, die ersten Monate bei Rapid und seinen Ex-Klub.