"Es ist definitiv die schwierigste Phase in meiner Trainerkarriere", sagt Christian Heinle, Trainer der SV Guntamatic Ried, vor dem Heimspiel am Sonntag (14.30 Uhr, Josko-Arena) in der Fußball-Bundesliga gegen Schlusslicht Altach. Gegen die Vorarlberger wollen die Innviertler nach sieben sieglosen Spielen endlich wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Wie, ist dem 37-Jährigen egal: "In der aktuellen Situation ist jedem wurscht, ob man gut spielt.