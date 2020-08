Die dreijährige Achterbahnfahrt der SV Guntamatic Ried fand mit dem fixierten Meistertitel in der 2. Fußball-Liga ihr Happy End. Dank des unglaublichen 9:0-Erfolgs gegen den FAC sind die Innviertler in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga gegen Salzburg oder den LASK im Einsatz – Duelle mit Lafnitz oder dem FC Juniors OÖ gehören hoffentlich länger der Vergangenheit an.