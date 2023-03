2:1 in Altach – Senft schreibt mit Ried-Sieg Geschichte

Die SV Guntamatic Ried gab den Platz am Tabellenende ab: Im direkten Duell der seit Oktober sieglosen Teams feierten die Innviertler dank des Tors von Christoph Monschein in der 76. Minute gestern einen ganz wichtigen 2:1-Erfolg in Altach. "Der Sieg ist eine absolute Erlösung", sagte Siegtorschütze Monschein glücklich. Fünf Minuten nach seiner Einwechslung schlenzte der 30-Jährige den Ball sehenswert ins lange Eck – und beendete damit auch die eigene Durstrecke: Im Sommer war Monschein