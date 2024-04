In den Top-Ligen angekommen: "Wir genießen diese Wertschätzung"

Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam kehrt nach dem Schlager gegen den großen Nachbarn Deutschland zum Auftakt der EM-Qualifikation in der Linzer Raiffeisen-Arena in das Camp nach Windischgarsten zurück, um zu regenerieren und sich auf die nächste Aufgabe einzustimmen. Bereits am Dienstag (18 Uhr, ORF 1) wartet in Gdynia mit Polen die Nummer 29 der FIFA-Weltrangliste auf die Equipe von Irene Fuhrmann, in der drei Oberösterreicherinnen stehen, die sich im Ausland etabliert haben.