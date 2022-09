"Werden immer auf Sieg spielen"

Mit einer großen Portion Selbstbewusstsein hob Österreichs Fußball-Nationalmannschaft gestern vom Flughafen Wien-Schwechat aus in Richtung Paris ab. Im Stade de France in Saint Denis, einige Kilometer außerhalb der französischen Hauptstadt, werden heute Abend (20.45 Uhr) Erinnerungen wach: 2016 hatte Österreich bei der Europameisterschaft in Frankreich in diesem Märchenschloss des europäischen Fußballs eine Achterbahn der Gefühle erlebt.