Kapitän David Alaba, sein Backup Marko Arnautovic, Philipp Mwene, Karim Onisiwo und Stefan Posch haben Österreichs Teamchef Ralf Rangnick für die EM-Qualifikationsduelle mit Belgien am Freitag (20.45 Uhr, ServusTV) in Wien und mit Aserbaidschan am Montag (18 Uhr, ORF 1) in Baku verletzungsbedingt abgesagt.