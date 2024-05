Eine Vöcklabruckerin muss beim Fußball-Fest in Ried zuschauen

Nach dem letzten Zweitliga-Heimspiel dieser Saison für die SV Guntamatic Ried am Samstag (17.30 Uhr) gegen Dornbirn gibt es in der Innviertel-Arena noch ein fußballerisches Highlight. Am Freitag, 31. Mai (18 Uhr, ORF 1), bestreitet dort das Frauen-Nationalteam erstmals ein Länderspiel. Es ist der dritte Akt in der EM-Qualifikation gegen Island. Im Vorverkauf gingen bereits 3000 Tickets über den Ladentisch.