Trauner: "Es war mein großes Ziel, für Linz fit zu sein"

Keine Frage – es gibt keinen Spieler der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, der am Freitag (20.45 Uhr) noch motivierter als Gernot Trauner in das EM-Qualifikations-Auftaktspiel in der Linzer Raiffeisen-Arena gegen Aserbaidschan geht. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass es für ihn keinen schöneren Ort für ein Heimspiel als die Linzer Gugl geben könnte. Als 14-Jähriger ist der heute 30-Jährige 2006 von seinem Jugendverein Kematen zur Linzer Fußballakademie gewechselt.