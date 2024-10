Teamchefin Irene Fuhrmann: "Schön, dass Ried offen ist für Frauen-Fußball"

Wir wollten der erfolgreichen U20 Rechnung tragen. Es ist wichtig, die jungen Spielerinnen step by step heranzuführen", sagte Österreichs Fußball-Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann. Die Wienerin nominierte mit den Debütantinnen Valentina Mädl und Nicole Ojukwu sowie Mariella El Sherif und Chiara D’Angelo ein Quartett aus jener Equipe, die im Sommer bei der WM in Kolumbien bis in das Achtelfinale vorgestoßen war.