Sonnenenergie für Rangnicks Team: Spanien soll auch der Seele guttun

20 Grad und Sonnenschein erwartet Österreichs Fußball-Nationalteamspieler in den nächsten Tagen beim Trainingslager in Spanien. Es war der ausdrückliche Wunsch von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, die fünf gemeinsamen Tage vor den beiden EM-Tests gegen die Slowakei am Samstag in Bratislava und am Dienstag daheim gegen die Türkei im Süden abzuhalten.