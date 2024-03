Sein wichtigstes Spiel hat Lainer schon gewonnen

Ein Lachen, das ansteckt: Stefan Lainer (und dahinter Christoph Lang) mit dem Nationalteam in Marbella

Was auch immer in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten mit dem österreichischen Fußball-Nationalteam passieren wird – diese gute Nachricht ist nicht mehr zu überbieten: Dass Stefan Lainer nur acht Monate nachdem er die Diagnose Lymphknotenkrebs erhalten hatte, wieder Teil jenes Teams ist, das bei der Europameisterschaft für Österreich Geschichte schreiben will, ist viel mehr wert als jeder Sieg oder Aufstieg bei der EM-Endrunde.