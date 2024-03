Rangnick will nicht experimentieren, er muss dafür aber improvisieren

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick war nach den fünf intensiven Trainingstagen in Marbella sehr zufrieden. Nur der Ausfall von Philipp Lienhart schmerzt.

Knapp drei Monate vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ist die Marschrichtung der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft beim Test gegen die Slowakei am Samstag in Bratislava (ORF 1, 18 Uhr) klar. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat seinen EM-Plan längst ausgearbeitet – und auch das Grundgerüst der Nationalmannschaft steht.