Rangnick muss vorerst auch auf Trauner verzichten

WIEN. Heute startet in Wien mit dem einzigen öffentlichen Training der Countdown für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft für das EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien. Am Freitag (20.45 Uhr) könnte sich Österreich mit einem Sieg bereits vorzeitig fix für die Endrunde in Deutschland qualifizieren. Aber auch im Falle einer Niederlage hätte man in Aserbaidschan (16. Oktober) und Estland (16.