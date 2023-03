Rangnick: „Haben uns das Leben schwer gemacht“

Was für eine Zitterpartie! Am Ende war es völlig egal, dass Michael Gregoritschs Schuss nach 88 Minuten zum 2:1 (0:1)-Sieg über Estland nie ins Tor gegangen wäre, wenn nicht gleich zwei Gegenspieler den Ball noch abgefälscht hätten. Die ausverkaufte Linzer Raiffeisen-Arena war danach endgültig zur Partyzone geworden, in der die 16.500 Zuschauer die Spieler bereits nach einer knappen Stunde beim Stand von 0:1 mit „Immer wieder Österreich-Sprechchören“ aus der Schockstarre erweckt