ÖFB-Nationalteam: Bis bald in Oberösterreich!

Kaum hatte Österreichs Fußball-Nationalteam gestern zum letzten Mal während des fünftägigen Trainingslagers in Windischgarsten den Trainingsplatz im Dilly-Resort verlassen, ließ sich auch die Sonne zum ersten Mal blicken. Das schlechte Wetter war der einzige Spielverderber in einem ansonsten intensiven und absolut positiven Trainingscamp des Nationalteams. Am Montag in der Früh geht es etwas früher als ursprünglich geplant per Bus in Richtung Wien, wo am späten Nachmittag bereits das