Nationalteam: Eine willkommene Gelegenheit, so manche Enttäuschung abzuschütteln

Die Enttäuschung ist abgeschüttelt, der Fokus auf die vierte Ausgabe der Nations League gerichtet. Exakt zwei Monate nach der 1:2-Niederlage im EURO-Achtelfinale gegen die Türkei (2. Juli) nahm Österreichs Fußballteam in Klagenfurt das Regenerationstraining auf, um bestens vorbereitet in das Duell mit Slowenien am Freitag (20.45 Uhr, ORF 1) in Ljubljana zu gehen.