Die Masken fallen – das gilt vor dem heutigen WM-Qualifikationsspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark (20.45 Uhr, ORF 1 live) zumindest einmal für die 30.000 Zuschauer im ausverkauften Parken Stadion. Ob bei der Ankunft am Flughafen in Kopenhagen, in den Shopping-Malls der Stadt oder auch heute im Stadion – in Dänemark gibt es längst keine Beschränkungen mehr.