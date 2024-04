Herber Schlag: Österreich ohne FC-Bayern-Duo in Linz gegen Deutschland

Fotoshooting in den neuen Trikots, verbale und emotionale Einstimmung auf den Lehrgang, Fitnesseinheiten im "Gym" – das ist Tag eins im Trainingscamp des österreichischen Fußball-Frauen-Nationalteams im Dilly-Resort in Windischgarsten, wo sich Kapitänin Sarah Puntigam und ihre Kolleginnen auf den Schlager gegen Deutschland zum Auftakt der EM-Qualifikation am Freitag (20.30 Uhr, ORF 1) in der Linzer Raiffeisen-Arena vorbereiten. Nicht ohne Komplikationen.