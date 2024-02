Lange Fußball-Durststrecke: Gelingt das erste Tor seit 19 Jahren?

"Ich will immer spielen", sagt Manuela Zinsberger, die in Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam die unumstrittene Nummer 1 ist, vor dem Test-Ländermatch am Freitag (20.45 Uhr, ORF-TVthek) im Estadio Nuevo Mirador in Algeciras gegen den amtierenden Europa- und Vize-Weltmeister England. Für die 28-Jährige aus Stockerau wird es ein Wiedersehen mit bekannten Größen, die sie aus dem Verein (Arsenal WFC) bzw. der Super League kennt.