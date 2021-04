In zwei Monaten beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Rom mit dem Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei (11. Juni). Zuschauer werden aller Voraussicht nach nicht nur bei diesem Match, sondern auch bei den Vorrunden-Partien der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien und die Ukraine (beide Partien finden in Bukarest statt) sowie gegen die Niederlande (in Amsterdam) erlaubt sein. Auch Fans aus dem Ausland sind nicht ausgeschlossen.