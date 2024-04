Lisa Kolb: "Es war bemerkenswert, was wir abgeliefert haben"

Weil das erste Fußball-Länderspiel eines österreichischen Frauen-Nationalteams erst am 25. August 1990 (damals 1:5 gegen die Schweiz in Richterswil) stattfand, überrascht es nicht, dass es am Freitag (20.30 Uhr, ORF 1, ARD) in Linz erst zur vierten Begegnung mit den deutschen Nachbarinnen kommt, die mit acht Europa-, zwei Weltmeistertiteln und Olympia-Gold 2016 hoch dekoriert sind.